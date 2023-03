Mourinho Serra | la Roma ha presentato ricorso | lo vuole con la Juve

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Onestamente, stavolta Mourinho ha ragione su tutta la linea. Non solo un arbitro non può permettersi di mancare co… - sportface2016 : +++Fonti #Aia all'Ansa: 'Non esiste l'audio del dialogo del quarto uomo #Serra con #Mourinho. Viene registrato solo… - sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - mamofcim : RT @Pistogolblasta2: #Serra sbaglia con #Pioli: l'#AIA si scusa col #Milan e succede quello che non era mai successo prima. Serra sbaglia… - CensuraFreemind : RT @Pistogolblasta2: #Serra sbaglia con #Pioli: l'#AIA si scusa col #Milan e succede quello che non era mai successo prima. Serra sbaglia… -

ROMA - Proprio nelle ore in cui tiene banco il 'caso', con Joséascoltato dalla Procura federale in merito alla discussione con il quarto uomo del match perso dalla sua Roma a Cremona, un altro ex interista come Gianluca Pagliuca torna a ...La questione trae l'arbitro, non ha ancora la parola fine. Dopo l'apertura dell'inchiesta annunciata ieri, questo pomeriggio lo Special One è stato ascoltato dal Procuratore Chiné nell'ambito dei ...L'ex allenatore di Inter, Real Madrid e Chelsea è stato espulso dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa dall'arbitro Piccinini dopo un acceso diverbio conaccuserà nelle ...

Scontro Mourinho-Serra, ecco cosa si sarebbero detti - Sportmediaset Sport Mediaset

Continua l’affaire riguardante José Mourinho e Marco Serra. Il tecnico della Roma è stato ascoltato quest’oggi dalla Procura Federale per discutere sullo scontro avuto con il quarto ufficiale di gara ...Mourinho, si sa non le manda a dire. Il tecnico portoghese dovrà scontare due turni di squalifica per l'accaduto di martedì sera Redazione Il Milanista L'ira di… Leggi ...