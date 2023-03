Mourinho-Serra, la Procura Figc ha gli audio dello scontro (Gazzetta) (Di venerdì 3 marzo 2023) Ieri Mourinho è stato sentito 50 minuti dalla Procura della Federcalcio. Ma la notizia, riportata dalla Gazzetta, è che il Procuratore Chiné ha in mano gli audio relativi allo scontro tra Mourinho e Marco Serra quarto uomo di Cremonese-Roma. L’elemento nuovo che è emerso ieri è che il Procuratore abbia in mano anche degli audio, che potrebbero essere determinanti per la decisione finale. Probabilmente non quello di Serra, che aveva il microfono «chiuso» durante la discussione. Forse quello di Piccinini, che potrebbe stato «aperto» al momento dell’espulsione. O anche di Dazn, che era lì con il bordocampista. Sta di fatto che Chiné ha in mano degli audio interessanti, che potrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Ieriè stato sentito 50 minuti dalladella Federcalcio. Ma la notizia, riportata dalla, è che iltore Chiné ha in mano glirelativi allotrae Marcoquarto uomo di Cremonese-Roma. L’elemento nuovo che è emerso ieri è che iltore abbia in mano anche degli, che potrebbero essere determinanti per la decisione finale. Probabilmente non quello di, che aveva il microfono «chiuso» durante la discussione. Forse quello di Piccinini, che potrebbe stato «aperto» al momento dell’espulsione. O anche di Dazn, che era lì con il bordocampista. Sta di fatto che Chiné ha in mano degliinteressanti, che potrebbero ...

