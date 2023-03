Mourinho in panchina per Roma - Juve? Domattina il verdetto sul ricorso (Di venerdì 3 marzo 2023) Arriverà solo Domattina il giudizio della Corte Sportiva sul caso di Mourinho. Ovvero, l'allenatore portoghese ancora per una notte potrà sperare di sedere in panchina domenica contro la Juventus, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Arriverà soloil giudizio della Corte Sportiva sul caso di. Ovvero, l'allenatore portoghese ancora per una notte potrà sperare di sedere indomenica contro lantus, ...

