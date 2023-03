Mostra “Pasolini, un cinema di poesia” dal 5 marzo al 16 aprile al Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta (Di venerdì 3 marzo 2023) Castellaneta (TA) – Nel centenario della nascita (Bologna, 1922), la Fondazione Rodolfo Valentino di Castellaneta, in collaborazione con Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse”, dedica una Mostra iconografica a Pier Paolo Pasolini, intellettuale scomodo, poeta, regista, tra i più importanti esponenti del Novecento italiano, che si terrà dal 5 marzo al 16 aprile 2023 presso il Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta (TA). Attraverso manifesti, locandine, fotobuste e altro materiale, provenienti dalla collezione privata del giornalista Giuseppe Mallozzi (presidente del Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse” di Minturno), sarà tracciato un percorso espositivo che attraverserà l’intera carriera ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 3 marzo 2023)(TA) – Nel centenario della nascita (Bologna, 1922), la Fondazionedi, in collaborazione con Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse”, dedica unaiconografica a Pier Paolo, intellettuale scomodo, poeta, regista, tra i più importanti esponenti del Novecento italiano, che si terrà dal 5al 162023 presso ildi(TA). Attraverso manifesti, locandine, fotobuste e altro materiale, provenienti dalla collezione privata del giornalista Giuseppe Mallozzi (presidente del Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse” di Minturno), sarà tracciato un percorso espositivo che attraverserà l’intera carriera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Museo_MAXXI : Un viaggio all'interno della mostra per rileggere le parole e i testi dell'opera pasoliniana in dialogo con le oper… - cristinabrizzi : Il Corpo veggente,sezione della mostra diffusa“#Pasolini tutto è Santo”,metteva in luce la connessione tra tradizio… - LazioCreativo : PIER PAOLO PASOLINI. NON MI LASCIO COMMUOVERE DALLE FOTOGRAFIE ?Dal 20 maggio al 10 luglio 2022, il #WeGil di Roma,… - FataMorganaWeb : #Klein e #Pasolini cercano la stessa Roma: studiano le anime in assedio, senza alcuna forma di commiserazione per l… - TuttoH24 : Domenica 5 marzo, in occasione dell’anniversario della nascita di Pasolini, l’incontro-convegno “Dialogo su Pier Pa… -