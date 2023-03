Mosca non riparerà il gasdotto Nord Stream “Non ci sono prospettive di miglioramento delle relazioni con l’Occidente”

(Di venerdì 3 marzo 2023) La Russia per ora noni gasdotti sottomarinipoiché non si attende unconin un futuro relativamente prossimo. Il colosso Gazprom che gestisce l’infrastruttura si limiterà a sigillare e mettere “fuori servizio” le due condotte capaci insieme di trasportare 110 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia alla Germania. I due gasdottistati danneggiati lo scorso settembre da due esplosioni causate da ordigni sottomarini, sinora non è stato possibile stabilire chi fossero gli autori del sabotaggio. Le indaginituttora in corso. Il giornalista premio Pulitzer statunitense Seymour Hersh ha sostenuto che l’operazione è stata orchestrata dalla Casa Bianca ma ...

è ancora chiaro come ma il Cremlino vorrebbe rendere i gasdotti inutilizzabili perchéc'è alcun margine di miglioramento delle relazioni commerciali con l'Unione Europea. A distanza di cinque ...L'intervento del ministro russo Attenzione però, perché al netto del tentativo di presentarecome vittima ecome aggressore per il resto Lavrov ha ottenuto anche l' approvazione di una ...Adesso per il governo russo la sfida è con le proprie compagnie Sullo stesso argomento:perde 8 miliardi in un mese. Continua a vendere petrolio Sì, maguadagna In Russia il 2023 inizia ...

Stoltenberg: 'Nelle relazioni con Mosca non si torna indietro' Agenzia ANSA

Ci saranno "costi reali" per la Cina se fornirà armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina. E' il nuovo monito rivolto a Pechino dagli Stati Uniti… Leggi ...Quando Lavrov ha presentato Mosca come vittima della guerra in Ucraina il pubblico della conferenza indiana è scoppiato a ridere. Ma in altri passaggi non sono mancati applausi e approvazione ...