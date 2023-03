Morto un senatore Pd dentro gli uffici del Senato

(Di venerdì 3 marzo 2023) Unè stato trovatostamattinaglidela Palazzo Cenci. Si tratta di Bruno Astorre, parlamentare del Pd. Secondo quanto emerge in questi minuti, sul posto si sono recati gli agenti dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il. Il portone del palazzo è stato chiuso. Ancora da chiarire le cause del decesso. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? Il senatore del Pd è morto mentre si trovava negli uffici di palazzo Madama: - ultimora_pol : ?? Morto il senatore Bruno #Astorre. Segretario regionale del PD nel Lazio, aveva 59 anni @ultimora_pol - VinzDeCarlo1 : Il karma si sta accadendo con il PD - Amaccagno66Anna : RT @dariodangelo91: È morto Bruno #Astorre, senatore #Pd. Si trovava negli uffici del #Senato a palazzo Cenci. Sul posto, oltre al segretar… - AssiElena : RT @riktroiani: +++ Il senatore #Pd #BrunoAstorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del #Senato a palazzo Cenci. Sul posto si t… -

Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo ...Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo ...13.41Astorre muore in uffici Senato Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Astorre,dal 2013 e segretario regionale Pd per il Lazio dal 2018, avrebbe compiuto 60 ...

È morto il senatore del Pd Bruno Astorre, si trovava negli uffici del Senato Fanpage.it

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di ...Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di ...