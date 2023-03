Morto Steve Mackey | il bassista della band inglese dei Pulp | aveva 56 anni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Èa 56, musicista britco noto per esser stato ildei. E’ stata la moglie Katie a dare la notiziasua scomparsa, avvenuta giovedì 2 marzo, con un messaggio sui social:era stato ricoverato in ospedale negli ultimi tre mesi per una malattia non rivelata dalla famiglia. “Siamo scioccati e devastati per aver detto addio al mio brillante e bellissimo marito – ha scritto la moglie -.era l’uomo più talentuoso che conoscessi, un musicista, produttore, fotografo e regista eccezionale. Era adorato da tutti coloro che incrociava nelle sue molteplici discipline creative. Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il personale del Servizio Sanitario ...

E'a 56 anniMackey, il bassista dei Pulp negli anni di grande successo della band pop britannica. La notizia è stata diffusa dalla moglie, Katie Grand, in un post su Instagram, secondo cui combattendo con tutta la sua forza e determinazione, siamo scioccati e devastati dall' aver detto addio al mio brillante e bellissimo marito,Mackey - ha scritto la donna -oggi

Protagonista dei sette album in studio durante boom del brit-pop, fu anche produttore di Florence and the Machine e Arcade Fire ...Il musicista, che grazie all'entusiasmo per il ritmo dance ha portato il gruppo di Sheffield al centro della scena Britpop nella metà degli anni Novanta, è scomparso all'età di 56 anni. "Steve ha fatt ...