Morto senatore Bruno Astorre a Palazzo Cenci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? Il senatore del Pd è morto mentre si trovava negli uffici di palazzo Madama: - ultimora_pol : ?? Morto il senatore Bruno #Astorre. Segretario regionale del PD nel Lazio, aveva 59 anni @ultimora_pol - VinzDeCarlo1 : Il karma si sta accadendo con il PD - Amaccagno66Anna : RT @dariodangelo91: È morto Bruno #Astorre, senatore #Pd. Si trovava negli uffici del #Senato a palazzo Cenci. Sul posto, oltre al segretar… - AssiElena : RT @riktroiani: +++ Il senatore #Pd #BrunoAstorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del #Senato a palazzo Cenci. Sul posto si t… -

Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo ...Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo ...13.41Astorre muore in uffici Senato Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Astorre,dal 2013 e segretario regionale Pd per il Lazio dal 2018, avrebbe compiuto 60 ...

È morto il senatore del Pd Bruno Astorre, si trovava negli uffici del Senato Fanpage.it

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di ...Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di ...