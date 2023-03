Morto in Senato Bruno Astorre | senatore del Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci a Roma, è morto il senatore del Pd Bruno Astorre. Avrebbe compiuto… - RaiNews : Una piccola folla si è radunata sotto gli uffici di Palazzo Cenci dove è stato trovato morto il senatore del Pd, Br… - Adnkronos : E' morto improvvisamente il senatore del Pd, Bruno Astorre, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Ce… - Ladygalga1 : RT @VinzDeCarlo1: Bruno Astorre:”siamo liberi grazie ai vaccini e il greenpass “ Trovato morto negli uffici del Senato.Aperto fascicolo pe… - forlazizzu : RT @lvogruppo: ??È DECEDUTO IL SENATORE DEL PD BRUNO ASTORRE IL 59ENNE È STATO RITROVATO SENZA VITA IN UNO DEGLI UFFICI DI PALAZZO MADAMA,… -

... secondo le prime informazioni, èdopo essere caduto da una finestra al quarto piano di Palazzo Cenci, nel centro di Roma. Il palazzo è sede degli uffici del. Inutili i soccorsi. Tra le ...Il senatore del Pd Bruno Astorre è stato trovatoin uno degli uffici dela palazzo Cenci. Aveva 59 anni. Si ipotizza che il politico si sia suicidato. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Dopo il ...E'il senatore del Partito democratico Bruno Astorre. Il parlamentare si trovava a palazzo Cenci, uno degli edifici del. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte del ...

Morto il senatore Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci Agenzia ANSA

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte del competente ufficio di polizia ...Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Sembra sia caduto dal quarto piano da una finestra interna del cortile. Si fa strada l’ipotes ...