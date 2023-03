Morto il senatore Pd Bruno Astorre: "Ipotesi suicidio". Politica sotto choc (Di venerdì 3 marzo 2023) Il mondo della Politica è sconvolto dalla notizia della morte del senatore del Partito democratico Bruno Astorre, segretario regionale del partito nel Lazio, avvenuta questa mattina mentre si trovava negli uffici di palazzo Cenci, sede distaccata del Senato accanto a palazzo Madama. L'Ipotesi che si sia tolto la vita sembra confermata dalla procura di Roma, che apre un fascicolo di indagine a carico di ignoti con il reato ipotizzato di istigazione al suicidio. Un atto dovuto che consente di dare subito il via agli accertamenti su quanto accaduto quando erano da poco passate le 13,30. Il portone dell'edificio viene infatti immediatamente chiuso e sul posto giungono carabinieri, vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Astorre avrebbe compiuto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il mondo dellaè sconvolto dalla notizia della morte deldel Partito democratico, segretario regionale del partito nel Lazio, avvenuta questa mattina mentre si trovava negli uffici di palazzo Cenci, sede distaccata del Senato accanto a palazzo Madama. L'che si sia tolto la vita sembra confermata dalla procura di Roma, che apre un fascicolo di indagine a carico di ignoti con il reato ipotizzato di istigazione al. Un atto dovuto che consente di dare subito il via agli accertamenti su quanto accaduto quando erano da poco passate le 13,30. Il portone dell'edificio viene infatti immediatamente chiuso e sul posto giungono carabinieri, vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso.avrebbe compiuto ...

