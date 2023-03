Morto il senatore Bruno Astorre in un ufficio del Senato | aveva 59 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Morto il senatore Bruno #Astorre. Segretario regionale del PD nel Lazio, aveva 59 anni @ultimora_pol - fanpage : ???? Il senatore del Pd è morto mentre si trovava negli uffici di palazzo Madama: - 8EL1N : RT @riktroiani: +++ Il senatore #Pd #BrunoAstorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del #Senato a palazzo Cenci. Sul posto si t… - Pilipo83 : RT @Agenzia_Ansa: In uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci a Roma, è morto il senatore del Pd Bruno Astorre. Avrebbe compiuto 60 ann… - SkyTG24 : Morto il senatore Bruno Astorre, era nel suo ufficio a Palazzo Cenci -

E'mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. La politica piange ildel Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Non sono ancora ...E' deceduto a Palazzo Cenci E'improvvisamente ildel Pd, Bruno Astorre, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Aveva 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 11 marzo. "Rimango attonito alla ...Ildel Pd Bruno Astorre èmentre si trovava in uno degli uffici del Senato , a palazzo Cenci. Non è nota al momento la cosa del decesso. Il portone dell'immobile è ora chiuso, dopo che ...

Morto il senatore Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci - Cronaca Agenzia ANSA

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. Il portone dell'immobile è adesso chiuso per consentire il ...