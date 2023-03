Morto il senatore Bruno Astorre a Palazzo Cenci, aveva 59 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) Bruno Astorre è Morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Era il senatore del Pd dal 2013 e segretario regionale del partito nel Lazio. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Punto davanti al Palazzo si trova un autopompa dei Vigili del fuoco. Astorre, nato a Roma nel 1963, viveva a Frascati. Avrebbe compiuto 60 anni l'11 marzo. Era sposato dal 4 settembre 2021 con Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, eletta con il Pd. Enrico Letta ha commentato: «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023)mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a. Era ildel Pd dal 2013 e segretario regionale del partito nel Lazio. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale diMadama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Punto davanti alsi trova un autopompa dei Vigili del fuoco., nato a Roma nel 1963, viveva a Frascati. Avrebbe compiuto 60l'11 marzo. Era sposato dal 4 settembre 2021 con Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, eletta con il Pd. Enrico Letta ha commentato: «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di...

