Morto Bruno Astorre | le cause della morte del Senatore del PD

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Quali sono state ledi, ildel PD decedutooggi, 3 marzo 2023, al Senato? Il corpo delè stato trovato senza vita in uno degli uffici del Senato, per la precisione a palazzo Cenci. L’ipotesi è quella del suicidio. Il portone dell’immobile è stato chiuso. Poco prima sono entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettoratoPolizia di Stato presso il senato. Secondi fontipolizia, l’uomo si sarebbe lanciato dal quarto pianofinestra interna che affaccia sul cortile. Non sono chiari al momento i motivi che hanno portato alladel...