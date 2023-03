Morte Francesco Valdiserri, giudizio immediato per Chiara Silvestri (Di venerdì 3 marzo 2023) . giudizio immediato per Chiara Silvestri, la 24enne che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri nella notte dello scorso 19 ottobre. Il processo sulla Morte Francesco Valdiserri Il giudice per le indagini preliminari ha fissato l’udienza per il prossimo 4 maggio. Nel decreto si evidenzia che la ragazza era “alla guida della vettura in stato di ebbrezza alcolica” oltre a risultare “non negativa ai cannabinoidi” e quindi “in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di alcool e sostanze psicotrope”. La ragazza viaggiava a una velocità di 80 chilometri orari, in un tratto di strada dove il limite era fissato a 50, “e perdendo il controllo della guida a causa anche delle minorate condizioni psicofisiche, cagionava la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) .per, la 24enne che ha investito e uccisonella notte dello scorso 19 ottobre. Il processo sullaIl giudice per le indagini preliminari ha fissato l’udienza per il prossimo 4 maggio. Nel decreto si evidenzia che la ragazza era “alla guida della vettura in stato di ebbrezza alcolica” oltre a risultare “non negativa ai cannabinoidi” e quindi “in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di alcool e sostanze psicotrope”. La ragazza viaggiava a una velocità di 80 chilometri orari, in un tratto di strada dove il limite era fissato a 50, “e perdendo il controllo della guida a causa anche delle minorate condizioni psicofisiche, cagionava la ...

