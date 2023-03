Morte di Francesco Vitale: arrestato un 36enne di Roma (Di venerdì 3 marzo 2023) C’è un arresto per la Morte del pr Francesco Vitale, conosciuto dagli amici con il nomignolo di Ciccio Barbuto. A finire in manette per sequestro di persona a scopo di estorsione con l’aggravante del decesso della vittima, è un 36enne Romano, persona già nota alle forze dell’ordine. Gli investigatori non sembrano avere dubbi che il pr oltre ad essere conosciuto in discoteche non solo baresi ma di tutta Europa, era anche coinvolto in affari di droga. L’arrestato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio Il 36enne è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì e già nella giornata di ieri è stato sottoposto a un fitto e lungo interrogatorio da parte dei Carabinieri che stanno indagando in cerca di risposte sulla Morte di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) C’è un arresto per ladel pr, conosciuto dagli amici con il nomignolo di Ciccio Barbuto. A finire in manette per sequestro di persona a scopo di estorsione con l’aggravante del decesso della vittima, è unno, persona già nota alle forze dell’ordine. Gli investigatori non sembrano avere dubbi che il pr oltre ad essere conosciuto in discoteche non solo baresi ma di tutta Europa, era anche coinvolto in affari di droga. L’è stato sottoposto a un lungo interrogatorio Ilè statonella notte tra mercoledì e giovedì e già nella giornata di ieri è stato sottoposto a un fitto e lungo interrogatorio da parte dei Carabinieri che stanno indagando in cerca di risposte sulladi ...

