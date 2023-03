Morte del pr barese a Roma: arrestato 37enne Accusa: sequestro di persona con l'aggravante del decesso (Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato. Il movente ipotizzato riguarda contrasti di natura economica. Stando dall’Accusa l’omo, non il proprietario dell’appartamento, ha sequestratio nella casa in zona Magliana il pr barese Francesco Vitale, 45 anni, morto per essere precipitato dal quinto piano. Secondo le indagini Vitale ha dunque tentato di fuggire ma con un esito tragico. L'articolo Morte del pr barese a Roma: arrestato 37enne <small class="subtitle">Accusa: sequestro di persona con l'aggravante del decesso</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo di 37 anni è statodai carabinieri perché gravemente indiziato. Il movente ipotizzato riguarda contrasti di natura economica. Stando dall’l’omo, non il proprietario dell’appartamento, ha sequestratio nella casa in zona Magliana il prFrancesco Vitale, 45 anni, morto per essere precipitato dal quinto piano. Secondo le indagini Vitale ha dunque tentato di fuggire ma con un esito tragico. L'articolodel pr dicon l'del proviene da Noi Notizie..

