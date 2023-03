Morta Gabriella Fabbrocini | docente di dermatologia dell' Università Federico II di Napoli | aveva 58 anni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Èall'età di 58la professoressa. Impegnata in numerose campagne di prevenzione,promosso anche l'apertura di un ambulatorio gratuito per le visite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morta Gabriella Fabbrocini, docente di Dermatologia alla Federico II - cronachecampane : Napoli, morta Gabriella Fabbrocini, docente dermatologia della Federico II - rep_napoli : Napoli, morta Gabriella Fabbrocini: domani i funerali [di Giuseppe del Bello] [aggiornamento delle 11:16] - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morta Gabriella Fabbrocini, docente di Dermatologia alla Federico II - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morta Gabriella Fabbrocini, docente di Dermatologia alla Federico II -

all'età di 58 anni la professoressaFabbrocini . Impegnata in numerose campagne di prevenzione, aveva promosso anche l'apertura di un ambulatorio gratuito per le visite dermatologiche ...'La morte ci ha portato via l'immagine più fulgida della vita:Fabbrocini. Con lei se ne ... Leggi ancheRita De Stasio, lutto al Mercalli per la morte dell'amatissima professoressa ...Docente di Dermatologia alla Federico II, aveva solo 58 ...

Morta stamane la Professoressa Gabriella Fabbrocini NapoliToday

“La morte ci ha portato via l’immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, ...Gabriella Fabbrocini non era nota soltanto come stimata e conosciuta docente di Dermatologia alla Federico II di Napoli. Era impegnata in attività di prevenzione, anche per indigenti e immigranti, anc ...