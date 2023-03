Monza, Palladino: 'Mota out, vi dico chi gioca in porta. Su Sensi...' (Di venerdì 3 marzo 2023) L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli annunciando l'assenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) L'allenatore delRaffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli annunciando l'assenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: Monza; Palladino valuta anche un cambio di sistema leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Monza; Palladino valuta anche un cambio di sistema 'Empoli squadra difficile da affrontare, ma conta la fame' - sportface2016 : #MonzaEmpoli, #Palladino: “Dovremo lavorare di squadra, in porta torna #DiGregorio” - FcInterNewsit : Monza, Palladino: 'Con l'Empoli gioca Di Gregorio. Sensi c'è, ma non ha i 90 minuti' - sportli26181512 : Monza, Palladino: 'Mota out, vi dico chi gioca in porta. Su Sensi...': L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha… -