Mobrici parla alla sua generazione nel nuovo singolo Figli del futuro

(Di venerdì 3 marzo 2023) , ultima anticipazione in vista dell’atteso secondo disco di inediti I tempi cambiano, gli anni passano e con essi anche le aspettative deltorna a farsi portavoce della sua, dei dubbi e del senso di spaesamento che certe volte accompagnano alcune fasi della vita più di altre. Oggi, venerdì 3 marzo, ha deciso di condividere questi interrogativi con il suodel(https://macistedischi.lnk.to/del; Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), perché in fondo è giusto farsi delle domande anche se molte volte non sappiamo trovare subito le risposte. “‘Avereoggi o non averne mai nessuno?’ Letto così sembra un dilemma shakespeariano e un po’ lo ...

...di quando mi domando quale sia il gin da accompagnare ad un'acqua tonica - racconta- È un ... "'Per starci in due'di episodi di vita vissuta, dalla relazione con mio padre a quella con le ...... ci troviamo ancora in fase preliminare e come sempre, quando sidi ricerca sperimentale, non si puo' avere certezza di esito positivo' ha precisato, concludendo 'i presupposti pero' ...... dopo tanto tempo, mi ha fatto fare pace con tanti pensieri - racconta- È arrivata da sola,... Salute E Malattia è una malinconica ballata chedi quanto è facile dire 'per sempre' quando ...

Figli del futuro, Mobrici: ascolta la canzone, leggi testo e significato del nuovo singolo Soundsblog

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Mobrici e Nitro.