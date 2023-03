Mobilità docenti 2023: per i trasferimenti interprovinciali sarà disponibile solo il 25% dei posti vacanti. Ecco come funziona (Di venerdì 3 marzo 2023) Passaggi di ruolo/cattedra, trasferimenti interprovinciali e trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune: Ecco le percentuali di posti destinate a tali movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Passaggi di ruolo/cattedra,provinciali da sostegno a posto comune:le percentuali didestinate a tali movimenti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: per i trasferimenti interprovinciali sarà disponibile solo il 25% dei posti vacanti. Ecco co… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento - Ernesto29296958 : RT @G_Valditara: Ieri ho firmato l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico per l’anno 2023 – 2024. Dopo un confronto con i sindac… - TerrinoniL : Mobilità docenti 2023/2024, al via le domande: chi può spostarsi e scadenze - SerenaDP1983 : RT @Matilde82152846: Siano DEROGATI i VINCOLI alla mobilità per TUTTI i docenti o per nessuno! Equità e parità di trattamento! @G_Valditara… -