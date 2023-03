Mobile World Congress 2023, i 7 prodotti da ricordare (Di venerdì 3 marzo 2023) Un telefono dalle mille facce è la sintesi dell'evoluzione degli smartphone che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell'ultimo decennio. Dopo aver rimpiazzato le macchine fotografiche punta e scatta, i telefoni hanno imparato a fare molto altro, sono diventati intelligenti ma anche camaleonti per il cambio di forma arrivato con i pieghevoli. Ora però vanno oltre grazie a schermi che si arrotolano, si raffreddano come un computer e si riparano a casa anche se non si ha idea di cosa fare con un cacciavite. Questi sono i lati nascosti degli smartphone, che vedremo prendere forma nel corso dei prossimi mesi, dopo averli visti in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona, la principale fiera europea per il mondo delle telecomunicazioni, che dopo la magra dovuta alla pandemia quest'anno è tornata a ruggire come ai vecchi tempi, ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Un telefono dalle mille facce è la sintesi dell'evoluzione degli smartphone che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell'ultimo decennio. Dopo aver rimpiazzato le macchine fotografiche punta e scatta, i telefoni hanno imparato a fare molto altro, sono diventati intelligenti ma anche camaleonti per il cambio di forma arrivato con i pieghevoli. Ora però vanno oltre grazie a schermi che si arrotolano, si raffreddano come un computer e si riparano a casa anche se non si ha idea di cosa fare con un cacciavite. Questi sono i lati nascosti degli smartphone, che vedremo prendere forma nel corso dei prossimi mesi, dopo averli visti in anteprima aldi Barcellona, la principale fiera europea per il mondo delle telecomunicazioni, che dopo la magra dovuta alla pandemia quest'anno è tornata a ruggire come ai vecchi tempi, ...

