Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Mirko Cisco e Alice De Bortoli: l’unione del mondo social con quello della tv: Ogni Venerdì su Spor… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ???????????? ???????? ???????? ?????? ????:???? “?????????? ??????????” Eccezionalmente di giovedì, torna l’appuntamento con “Sfida Cisco”. Ospiti di A… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ???????????? ???????? ???????? ?????? ????:???? “?????????? ??????????” Eccezionalmente di giovedì, torna l’appuntamento con “Sfida Cisco”. Ospiti di A… - tvdellosport : ???????????? ???????? ???????? ?????? ????:???? “?????????? ??????????” Eccezionalmente di giovedì, torna l’appuntamento con “Sfida Cisco”. Ospit… - CalcioFinanza : Il tipster Mirko Cisco e l’influencer Alice De Bortoli insieme per un nuovo format su Sportitalia (@tvdellosport).… -

Giovane. Intraprendente. Brillante. Ora, tra imigliori analisti sportivi in Italia, si racconta. Lui sidefinisce: influencer del calcio. Non sono un semplice commentatore sportivo, ma molto di più. Ed è per questo motivo che ...Andata in onda venerdì 13 gennaio, la prima puntata del programma condotto insieme all'analista di calcioha segnato il debutto dell'influencer come presentatrice. Già nota al pubblico ...Sfida, primo appuntamento su Sportitalia per il nuovo format sui pronostici in diretta con l'analistae Alice De Bortoli Tutto pronto. Questa sera alle 19:30 andrà in onda la prima puntata dello Sfida, nuovo format sui pronostici in diretta su Sportitalia . A presentare l'influencer ...

Mirko Cisco e Alice De Bortoli: l'unione del mondo social con quello ... Calcio e Finanza

Dopo il grande successo di Tipstop, Mirko Cisco, opinionista sportivo e analista di calcio, insieme all’influencer Alice De Bortoli, uniscono i loro mondi con quello della tv per un nuovo format sul ...