"Mio figlio ha il diabete di tipo 1": il messaggio choc di Ambrosini (Di venerdì 3 marzo 2023) L'ex giocatore del Milan a cuore aperto sui social: "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) L'ex giocatore del Milan a cuore aperto sui social: "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostropiù piccolo"

