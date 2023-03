Ministero dei Trasporti, entro marzo il decreto sul Ponte sullo Stretto (Di venerdì 3 marzo 2023) "Il Mit sta lavorando ad un 'decreto Ponte' che sarà presentato nelle prossime settimane e certamente entro il 31 marzo. La legge di bilancio 2023, infatti, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della società 'Stretto di Messina', concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente. È necessario, quindi, che entro tale data siano definite le nuove regole di funzionamento della Società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera".L'annuncio del provvedimento, fa sapere una nota del Mit, è arrivato dal vicepremier Matteo Salvini, durante un collegamento a un dibattito sul porto di Palermo, e arriva a pochi giorni di distanza ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) "Il Mit sta lavorando ad un '' che sarà presentato nelle prossime settimane e certamenteil 31. La legge di bilancio 2023, infatti, ha fissato al 31il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della società 'di Messina', concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente. È necessario, quindi, chetale data siano definite le nuove regole di funzionamento della Società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera".L'annuncio del provvedimento, fa sapere una nota del Mit, è arrivato dal vicepremier Matteo Salvini, durante un collegamento a un dibattito sul porto di Palermo, e arriva a pochi giorni di distanza ...

