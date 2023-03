Minaccia la ex moglie col coltello, arrestato nel Napoletano (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMinaccia l’ex con un coltello pretendendo un rapporto sessuale: la denuncia fa scattare le manette. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove un uomo è finito agli arresti domiciliari dopo l’intervento dei carabinieri della locale sezione radiomobile. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna, 55 anni, è tornata nella casa che aveva diviso con l’ex marito per recuperare parte degli effetti personali. Qui l’uomo, 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, al rifiuto della ex, le ha puntato contro un coltello, Minacciandola di morte prima di ferirla ad un polso, provando a costringerla ad un rapporto. A questo punto la donna ha reagito, urlando a squarciagola. I genitori, non vedendola rincasare, hanno nel frattempo pensato che fosse accaduto qualcosa e hanno chiamato il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutol’ex con unpretendendo un rapporto sessuale: la denuncia fa scattare le manette. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove un uomo è finito agli arresti domiciliari dopo l’intervento dei carabinieri della locale sezione radiomobile. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna, 55 anni, è tornata nella casa che aveva diviso con l’ex marito per recuperare parte degli effetti personali. Qui l’uomo, 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, al rifiuto della ex, le ha puntato contro unndola di morte prima di ferirla ad un polso, provando a costringerla ad un rapporto. A questo punto la donna ha reagito, urlando a squarciagola. I genitori, non vedendola rincasare, hanno nel frattempo pensato che fosse accaduto qualcosa e hanno chiamato il ...

