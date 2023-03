Minaccia ex con coltello per costringerla ad un rapporto sessuale (Di venerdì 3 marzo 2023) Torre del Greco, : arrestato un 57enne , 57enne finisce nei guai. La loro storia è finita ma la scelta di chiuderla non è stata concordata. Perché per una 55enne di Torre del Greco l’affetto era diventato solo un ricordo. I tormenti erano quotidiani. Nascevano per motivi banali e tutti sfociavano in violenza.E anche ora che di coppia è rimasta solo qualche vecchia foto, l’ex marito ha tentato l’ennesimo approccio. La donna ha bussato alla porta dell’abitazione che condividevano perché aveva bisogno di recuperare alcuni effetti personali. A farla entrare un 57enne già noto alle forze dell’ordine, il suo ex compagno di vita.Poi le ha puntato un coltello. L’ha Minacciata di morte e poi l’ha ferita al polso. Ha provato a costringerla ad un rapporto sessuale ma la 55enne ha reagito come poteva: ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Torre del Greco, : arrestato un 57enne , 57enne finisce nei guai. La loro storia è finita ma la scelta di chiuderla non è stata concordata. Perché per una 55enne di Torre del Greco l’affetto era diventato solo un ricordo. I tormenti erano quotidiani. Nascevano per motivi banali e tutti sfociavano in violenza.E anche ora che di coppia è rimasta solo qualche vecchia foto, l’ex marito ha tentato l’ennesimo approccio. La donna ha bussato alla porta dell’abitazione che condividevano perché aveva bisogno di recuperare alcuni effetti personali. A farla entrare un 57enne già noto alle forze dell’ordine, il suo ex compagno di vita.Poi le ha puntato un. L’hata di morte e poi l’ha ferita al polso. Ha provato aad unma la 55enne ha reagito come poteva: ...

