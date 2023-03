Minacce e insulti “criminali”: Matteo di Cola preso di mira dal web (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Una crociata contro foodbloggari e foodpornari iniziata lo scorso novembre che ad oggi non ha ancora una risoluzione. Una vicenda che ha generato una fitta rete d’odio online, portando come unico risultato una valanga di insulti e Minacce sui social. Il tutto ha avuto inizio quando l’ultra 40enne Alessandro Bologna, alias Franchino Er Criminale ha lanciato un nuovo format su YouTube pensato appositamente per smontare tutti quegli influencer accusati di sponsorizzare locali “alla cieca”, di dare priorità al guadagno più che alla sincerità, e di chiedere le cosiddette “marchette” (pubblicità sui Social Network attraverso foto, reel e stories, in cambio di denaro). Da quel momento la questione è degenerata: si è arrivati a parlare di racket dei foodblogger, cene gratis e pagamenti in nero. Al centro di questa bolla mediatica c’è anche il noto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Una crociata contro foodbloggari e foodpornari iniziata lo scorso novembre che ad oggi non ha ancora una risoluzione. Una vicenda che ha generato una fitta rete d’odio online, portando come unico risultato una valanga disui social. Il tutto ha avuto inizio quando l’ultra 40enne Alessandro Bologna, alias Franchino Er Criminale ha lanciato un nuovo format su YouTube pensato appositamente per smontare tutti quegli influencer accusati di sponsorizzare locali “alla cieca”, di dare priorità al guadagno più che alla sincerità, e di chiedere le cosiddette “marchette” (pubblicità sui Social Network attraverso foto, reel e stories, in cambio di denaro). Da quel momento la questione è degenerata: si è arrivati a parlare di racket dei foodblogger, cene gratis e pagamenti in nero. Al centro di questa bolla mediatica c’è anche il noto ...

