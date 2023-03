Million Day oggi 3 marzo 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 marzo 2023)Day estrazione diestrattiDay venerdì 3, quali sono? Scopriamolo insieme. Anche questa sera, nel terzo giorno di, l’estrazione delDay arriverà puntuale come ogni giorno alle ore 20:30 e anchesi accendono le speranze per i giocatori di aggiudicarsi il ricco montepremi di 1 milione di euro. Ci sarà qualcuno che riuscirà a vincere l’ambito premio e a concludere in bellezza questa giornata, per iniziare alla grande il weekend? Quindi anche, come da tradizione, ci sarà il consueto appuntamento con ilDay con le sue estrazioni quotidiane. Ma quali sono idel ...