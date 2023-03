Milano | turista americana muore investita da un treno merci | traffico ferroviario interrotto

(Di venerdì 3 marzo 2023) Unadi 50 anni è morta dopo essere stata travolta da unin transito alla stazione ferroviaria di Melzo, in provincia di. È successo oggi, 3 marzo, poco prima delle 15 nell’hinterland est del capoluogo lombardo. Non è ancora chiara la dinamica esatta di quanto accaduto: le autorità sono al lavoro per tentare di delinearla. La circolazione è stata bloccata lungo la linea Treviglio-Pioltello. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e il personale medico del 118, oltre agli agenti della Polizia ferroviaria. su Open Leggi anche: Seregno, le immagini shock del 15enne spinto sotto il: come si è salvato – Il video Ragazzo spinto contro il, il giudice manda i due aggressori in un carcere minorile e ...

