Milano, le notti dei richiedenti asilo in coda davanti alla caserma: costretti ad accamparsi con tende e coperte per fare domanda di protezione

Tutta la notte in coda, al freddo, con la speranza di fare domanda di protezione internazionale. Succede da alcuni mesi, ogni finesettimana a Milano, davanti alla questura di via Cagni. A partire dal venerdì, centinaia di richiedenti asilo arrivano muniti di coperte, vestiti, cibo. Si sistemano nel parco di fronte alla caserma Annarumma, riuniti in gruppi per nazionalità. Ci sono passeggini, donne incinte, disabili. Le famiglie si attrezzano con sacchi a pelo e tende da campeggio, alcuni accendono dei falò. Stanno così per giorni, finché non arriva la tarda serata di domenica. Verso mezzanotte, la polizia seleziona circa 120 richiedenti e li mette in ...

