Milan, successo nel derby e primato per l’Under 14 (Di venerdì 3 marzo 2023) La selezione giovanile Under 14 del Milan ha trovato il successo nel derby, conquistando in questo modo il primato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023) La selezione giovanile Under 14 delha trovato ilnel, conquistando in questo modo il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - PianetaMilan : .@acmilanyouth, successo nel #DerbyMilano e primato per l'#Under14 - #Derby #DerbydellaMadonnina #ACMilan #Milan… - MarcoLe86931402 : @Sanfra1407 Ma viene intervistato come tutti i giocatori. Ci sono passaggi molto belli sul disastro successo in Tur… - umbone80 : RT @Pistogolblasta2: #Serra sbaglia con #Pioli: l'#AIA si scusa col #Milan e succede quello che non era mai successo prima. Serra sbaglia… - EttoreAnselmo : RT @Pistogolblasta2: #Serra sbaglia con #Pioli: l'#AIA si scusa col #Milan e succede quello che non era mai successo prima. Serra sbaglia… -