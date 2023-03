Milan, quando potrebbe tornare titolare Ibrahimovic (Di venerdì 3 marzo 2023) Contro l'Atalanta, lo scorso 26 febbraio, ha fatto il suo debutto stagionale e adesso, Zlatan Ibrahimovic, scalda il motore per la sua prima presenza da titolare. Lo svedese, tornato a disposizione dopo mesi di stop in seguito all'intervento... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Contro l'Atalanta, lo scorso 26 febbraio, ha fatto il suo debutto stagionale e adesso, Zlatan, scalda il motore per la sua prima presenza da. Lo svedese, tornato a disposizione dopo mesi di stop in seguito all'intervento...

