Milan: problema al ginocchio per Brahim Diaz, out con la Fiorentina, cosa filtra verso il Tottenham (Di venerdì 3 marzo 2023) Non ci voleva. Il Milan perde per infortunio Brahim Diaz nel momento più delicato ed importante della stagione e, soprattutto, nel momento... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Non ci voleva. Ilperde per infortunionel momento più delicato ed importante della stagione e, soprattutto, nel momento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan: problema al ginocchio per Brahim Diaz, out con la Fiorentina, cosa filtra verso il Tottenham: Non ci voleva.… - cmdotcom : #Milan, problema al ginocchio per #BrahimDiaz: out con la #Fiorentina, cosa filtra verso il #Tottenham - Fprime86 : RT @sportmediaset: Pioli verso la Fiorentina: 'Problema per Diaz, c'è CDK. Ibra fondamentale' #Milan #Pioli - sportmediaset : Pioli verso la Fiorentina: 'Problema per Diaz, c'è CDK. Ibra fondamentale' #Milan #Pioli - RossoneraVerita : Il trauma distorsivo di #BrahimDiaz è una notizia che non ci voleva affatto, grande problema per noi. #Milan #FiorentinaMilan -