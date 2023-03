Milan, Pioli: «Gioca De Ketelaere, dobbiamo dare continuità» (Di venerdì 3 marzo 2023) Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Fiorentina. PAROLE – Ogni partita ogni Giocatore deve pensare di poter essere decisivo. Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione domani, quindi toccherà a De Ketelaere. È il momento di dare continuità. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi, dobbiamo Giocare con grande attenzione e grande determinazione. Con più effettivi siamo più forti, domani tornano Bennacer, Calabria, Florenzi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Conferenza stampa, il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni Stefano, tecnico del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Fiorentina. PAROLE – Ogni partita ognitore deve pensare di poter essere decisivo. Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione domani, quindi toccherà a De. È il momento di. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi,re con grande attenzione e grande determinazione. Con più effettivi siamo più forti, domani tornano Bennacer, Calabria, Florenzi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

