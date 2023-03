Milan, Pioli: “Fiorentina è una squadra che aggredisce” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Milan fa tappa a Firenze per sfidare i viola di Italiano, match in programma domani alle ore 20.45. Alla vigilia dell’incontro, a Milanello, Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa.“Il match del Franchi è molto importante,... Leggi su itasportpress (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilfa tappa a Firenze per sfidare i viola di Italiano, match in programma domani alle ore 20.45. Alla vigilia dell’incontro, aello, Misterha parlato in conferenza stampa.“Il match del Franchi è molto importante,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - Gazzetta_it : #DeKetelaere e quella scintilla da accendere: da Pioli la chance a Firenze #Milan #FiorentinaMilan - FBiasin : Dominio totale del #Milan. Un mese fa #Pioli era in difficoltà, in tanti chiedevano la sua testa. Ma le difficolt… - lc71488535 : RT @Pistogolblasta2: #Serra sbaglia con #Pioli: l'#AIA si scusa col #Milan e succede quello che non era mai successo prima. Serra sbaglia… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pioli lancia De Ketelaere: 'Diaz out per una distorsione. Ibra presto titolare' -