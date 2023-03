Milan: il giocatore sarà in panchina per la prossima partita (Di venerdì 3 marzo 2023) Conte, l’artefice dello spettacolo calcistico, si prepara a tornare in panchina per guidare il suo Tottenham alla vittoria. Dopo aver passato un periodo difficile a causa del problema alla cistifellea, il tecnico italiano si riprende la squadra con il suo carisma e la sua grinta. Il vice allenatore, Stellini, ha preso provvisoriamente il suo posto ma non può competere con la passione che solo Conte trasmette alla squadra. L’8 marzo sarà la data di questa attesa, il ritorno di Champions contro il Milan di Pioli. Il Tottenham ha avuto alti e bassi in assenza del suo condottiero. La squadra ha vinto i derby di Premier League con West Ham e Chelsea, dimostrando la forza e la determinazione di questa squadra. Tuttavia, la sconfitta contro lo Sheffield, al quinto turno di FA Cup, ha portato una leggera ombra sulla vicenda. È impossibile non ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Conte, l’artefice dello spettacolo calcistico, si prepara a tornare inper guidare il suo Tottenham alla vittoria. Dopo aver passato un periodo difficile a causa del problema alla cistifellea, il tecnico italiano si riprende la squadra con il suo carisma e la sua grinta. Il vice allenatore, Stellini, ha preso provvisoriamente il suo posto ma non può competere con la passione che solo Conte trasmette alla squadra. L’8 marzola data di questa attesa, il ritorno di Champions contro ildi Pioli. Il Tottenham ha avuto alti e bassi in assenza del suo condottiero. La squadra ha vinto i derby di Premier League con West Ham e Chelsea, dimostrando la forza e la determinazione di questa squadra. Tuttavia, la sconfitta contro lo Sheffield, al quinto turno di FA Cup, ha portato una leggera ombra sulla vicenda. È impossibile non ...

