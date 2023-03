Milan e Napoli sfida aperta sul mercato per un centrocampista (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo in Spagna il Siviglia si è tirato indietro nella corsa a Mahmoud Dahoud, centrocampista... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo in Spagna il Siviglia si è tirato indietro nella corsa a Mahmoud Dahoud,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Luxgraph : Monza-Empoli, Palladino: Sensi, l'infortuno di Mota e la scelta del portiere... - Luxgraph : Civitanova-Milano: nessun rinvio per i casi di covid -