Milan, che fine ha fatto Adli? Le incognite sul suo futuro in rossonero (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue senza sosta il campionato di Serie A TIM, con il 25esimo turno che si profila alle porte. Alcuni calciatori – come Khvicha Kvaratskhelia – hanno letteralmente incantano non soli i propri tifosi, ma tutti gli amanti del calcio italiano, andando ben oltre le più rosee aspettative. Altri, invece, come Charles De Ketelaere, hanno disatteso ogni sorta di pronostico e faticano ancora ad adattarsi al calcio nostrano. Vi è però una terza categoria di new entry, che potremmo definire i desaparecidos. Calciatori che, nonostante le indubbie qualità, sono letteralmente scomparsi dalle idee dei proprio coach. È questo il caso di Yacine Adli, trequartista del Milan, letteralmente sparito dai radar del tecnico rossonero, Stefano Pioli. Milan, rebus Adli: i retroscena sul mercato di gennaio e il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue senza sosta il campionato di Serie A TIM, con il 25esimo turno che si profila alle porte. Alcuni calciatori – come Khvicha Kvaratskhelia – hanno letteralmente incantano non soli i propri tifosi, ma tutti gli amanti del calcio italiano, andando ben oltre le più rosee aspettative. Altri, invece, come Charles De Ketelaere, hanno disatteso ogni sorta di pronostico e faticano ancora ad adattarsi al calcio nostrano. Vi è però una terza categoria di new entry, che potremmo definire i desaparecidos. Calciatori che, nonostante le indubbie qualità, sono letteralmente scomparsi dalle idee dei proprio coach. È questo il caso di Yacine, trequartista del, letteralmente sparito dai radar del tecnico, Stefano Pioli., rebus: i retroscena sul mercato di gennaio e il ...

