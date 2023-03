Migranti: Salvini, in malafede chi accusa Guardia costiera (Di venerdì 3 marzo 2023) La guarda costiera è stata "codardamente coinvolta in una squallida battaglia politica" e chi "l'accusa è ignorante o è in malafede". "Io dico grazie agli uomini di mare e faccio appello a certa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) La guardaè stata "codardamente coinvolta in una squallida battaglia politica" e chi "l'è ignorante o è in". "Io dico grazie agli uomini di mare e faccio appello a certa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Quindi Salvini può dire “fa politica sulla pelle dei migranti” a Carola Rackete che i migranti li salvava, perché t… - pfmajorino : A #Crotone, dove è stata aperta la camera ardente per i migranti morti nel naufragio di domenica, sono centinaia le… - LegaSalvini : #Salvini: “Quando certa sinistra dice: 'La Guardia Costiera ha lasciato morire i migranti' commette un oltraggio al… - knulp_aleava : RT @FrancoLaratta: Ha gettato fango contro i poveri migranti per tutta la sua vita politica. L’odio è stato il suo pane quotidiano. Ma ora… - PhilosophicChri : RT @FrancoLaratta: Ha gettato fango contro i poveri migranti per tutta la sua vita politica. L’odio è stato il suo pane quotidiano. Ma ora… -