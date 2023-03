Migranti: Piantedosi martedì alle 13 in Aula alla Camera su Cutro (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - martedì 7 marzo, alle ore 13, nell'Aula di Montecitorio, informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di Migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. Ne dà notizia l'ufficio stampa della Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) -7 marzo,ore 13, nell'di Montecitorio, informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo, sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica dial largo delle coste di Steccato di. Ne dà notizia l'ufficio stampa delladei deputati.

