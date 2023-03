(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “ I 5 stelle chiedonoin. L'ho chiestoio e lo ribadisco.che a rendere conto del suodovrebbe esseree soprattutto Giuseppeche ha condiviso ed emanato le regole che hanno indebolito l'azione di salvataggio delle persone in mare. Invece tace, da giorni. #Rispondi”. Così su Twitter Raffaella, presidente di Azione-Italia Viva in Senato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Migranti, Paita: 'Al ministro Piantedosi è mancata umanità, venga in Aula per chiarire' -

Sono anche Enti attuatori di diversi Progetto SAI, che accolgono proprio queiche arrivano ... - Raffaella"Capo Gruppo alla Camera di Azione/Italia Viva - Luca Casarini " Capo missione "...Lo dichiara la presidente del Terzo Polo al Senato, Raffaella, in un'intervista ad 'Avvenire'.... Simona Malpezzi, del M5S, Barbara Foridia, di Az - Iv Raffellae del misto - AVS Peppe De Cristofaro. Piantedosi, hanno spiegato, 'per le affermazioni sui', Salvini per 'ricostruire l'...

Migranti: Paita, ‘non solo Salvini ma anche Conte in Aula, risponda del suo operato’ La Ragione

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “ I 5 stelle chiedono Salvini in aula. L’ho chiesto anche io e lo ribadisco. Solo che a rendere conto del suo operato dovrebbe essere anche e soprattutto Giuseppe Conte che ...Le opposizioni compatte in Senato chiedono invece a Salvini di rispondere al più presto alla loro richiesta di un'informativa (ANSA) ...