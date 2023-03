Migranti: Orfini, 'chi non ha fatto intervenire Guardia Costiera? Salvini risponda' (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Salvini continua a dire che stiamo accusando la Guardia Costiera per il naufragio. Per l'ennesima volta: il problema non è la Guardia Costiera, ma chi non l'ha fatta intervenire per tempo. Su questo il governo deve chiarire, di questo deve rispondere". Così Matteo Orfini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "continua a dire che stiamo accusando laper il naufragio. Per l'ennesima volta: il problema non è la, ma chi non l'ha fattaper tempo. Su questo il governo deve chiarire, di questo deve rispondere". Così Matteosu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Orfini, 'chi non ha fatto intervenire Guardia Costiera? Salvini risponda' - - salvato84485167 : @La7tv @orfini Orfini guardi che purtroppo il mediterraneo di migranti morti è pieno, anche nel decennio dove erava… - Mori55135265 : RT @localteamtv: Visita dei parlamentari del Partito Democratico al Cara di Crotone. Orfini: 'tragedia che si poteva e si doveva evitare' #… - walter0309 : @La7tv @orfini Non dicesse scemenze Orfini come al solito che con il Pd al governo sono morti quasi 20 mila migrant… - speranza_viva : RT @localteamtv: Visita dei parlamentari del Partito Democratico al Cara di Crotone. Orfini: 'tragedia che si poteva e si doveva evitare' #… -