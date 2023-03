Migranti, nuova gaffe di Mulè su La7 e offese all’ammiraglio Alessandro: “Mi meraviglio di come lei abbia potuto ricoprire quel ruolo” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Mi meraviglio non poco di come abbia potuto ricoprire l’incarico di ammiraglio della Guardia Costiera“. È l’offesa pronunciata a L’aria che tira (La7) da Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, all’indirizzo di Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto e ammiraglio in congedo, che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme sulle procedure applicate al salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo. Il dibattito è incentrato sulla tragedia di Cutro e Mulè difende l’operato del ministro dell’Interno Piantedosi, nonché del governo Meloni, ponendo l’accento sul decreto Ong, approvato lo scorso 23 febbraio in Senato: “Questo decreto aiuta le Ong, perché prima per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Minon poco dil’incarico di ammiraglio della Guardia Costiera“. È l’offesa pronunciata a L’aria che tira (La7) da Giorgio, portavoce di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, all’indirizzo di Vittorio, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto e ammiraglio in congedo, che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme sulle procedure applicate al salvataggio deinel Mediterraneo. Il dibattito è incentrato sulla tragedia di Cutro edifende l’operato del ministro dell’Interno Piantedosi, nonché del governo Meloni, ponendo l’accento sul decreto Ong, approvato lo scorso 23 febbraio in Senato: “Questo decreto aiuta le Ong, perché prima per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierofassino : Nuova tragedia di migranti. Se i mezzi di Guardia Costiera e Polizia inviati per recuperare i cadaveri fossero stat… - gisellaruccia : Gaffe continue, erroracci, aggressività inaudita. Mulè farebbe bene a prendersi una pausa dalla tv. Nel frattempo,… - fattoquotidiano : Migranti, nuova gaffe di Mulè su La7 e offese all’ammiraglio Alessandro: “Mi meraviglio di come lei abbia potuto ri… - DanGBenedini : RT @AntonioRiccar11: @GiancarloDeRisi Ma come! Non era la nuova sinistra intelligente che affermava la volontà della guardia costiera di no… - tcichi : RT @galatacla: «Why not?» la nuova opera di Harry #Greb, comparsa a Trastevere, a Roma. Rappresenta Gesù Cristo che indossa una bandiera de… -