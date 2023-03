Migranti | la tragedia di Cutro e il securismo stragista

(Di venerdì 3 marzo 2023) IlGlobalist lo ha documentato in articoli e report. Oggi ci avvaliamo di due importanti contributi di testate autorevoli che certo non si possono indicare come pregiudizialmente ...

Dietro al vergognoso rimpallo di responsabilità seguito alladi Cutro, c'è una verità politica ancorché giudiziaria che inchioda il governo securista ...imbarcazioni con a bordo dei. ...Ladel naufragio del barcone stracolmo di fuggiaschi a pochi passi dalle coste calabresi ... un papa che tutti sanno essere anche e particolarmente il papa deie dei rifugiati. Questa ...Quali sono le colpe della politica davanti all'ennesimo naufragio diLa cause di queste ...parole che ho sentito in questi giorni sono le stesse che ho ascoltato all'indomani della...

Tragedia migranti, Vittorio Feltri: «Partire è un po’ morire, state a casa vostra» Corriere della Sera

anche la povertà e il degrado ambientale siano fattori che spingono a migrare. Si capisce dunque che non avevamo solo un campanello d'allarme, ma l'indicazione di un'emergenza, poi divenuta tragedia