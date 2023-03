Migranti, la Guardia costiera soccorre 211 naufraghi al largo di Lampedusa: le immagini (Di venerdì 3 marzo 2023) A pochi giorni dal naufragio sulle coste di Cutro, costato la vita ad almeno 68 Migranti, e nel pieno delle polemiche sull’assenza di soccorsi, la Guardia costiera diffonde il video con le immagini di un’operazione effettuata al largo di Lampedusa che ha portato al salvataggio di 211 persone. Le motovedette Sar Cp 324 e Cp 303 sono intervenute per prestare soccorso a un peschereccio in pericolo a circa 15 miglia a sud di Lampedusa, in area Sar di responsabilità italiana. Le due motovedette, dopo aver raggiunto il peschereccio, hanno iniziato le operazioni di soccorso che “sono risultate particolarmente complesse per le condizioni del mare avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava ad imbarcare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) A pochi giorni dal naufragio sulle coste di Cutro, costato la vita ad almeno 68, e nel pieno delle polemiche sull’assenza di soccorsi, ladiffonde il video con ledi un’operazione effettuata aldiche ha portato al salvataggio di 211 persone. Le motovedette Sar Cp 324 e Cp 303 sono intervenute per prestare soccorso a un peschereccio in pericolo a circa 15 miglia a sud di, in area Sar di responsabilità italiana. Le due motovedette, dopo aver raggiunto il peschereccio, hanno iniziato le operazioni di soccorso che “sono risultate particolarmente complesse per le condizioni del mare avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava ad imbarcare ...

