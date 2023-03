Migranti: Coldiretti, il 27 marzo click day per l'arrivo in Italia di 82.705 lavoratori non Ue (Di venerdì 3 marzo 2023) ... ingressi che di fatto consentono all'impresa negli anni successivi di non essere vincolata ai termini di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm per avere accesso all'autorizzazione. La vera ed ... Leggi su agensir (Di venerdì 3 marzo 2023) ... ingressi che di fatto consentono all'impresa negli anni successivi di non essere vincolata ai termini di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm per avere accesso all'autorizzazione. La vera ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDradioplay : CD Boomer Blog: MIGRANTI: COLDIRETTI, ARRIVA CLICK DAY PER 82.705 ... - soldi365 : Migranti, Coldiretti: arriva il click day per 82705 lavoratori non Ue - Agricolae1 : #Migranti: @coldiretti, arriva click day per 82.705 lavoratori non Ue - Agenparl : MIGRANTI: #Coldiretti, ARRIVA CLICK DAY PER 82.705 LAVORATORI NON UE - - FocuSicilia : Prende il via ufficialmente Afrisicilia, la start-up creata per favorire l’inclusione socio-lavorativa: gli ortaggi… -