Migranti, bloccare le partenze è una risibile chimera. Serve una classe politica all’altezza (Di venerdì 3 marzo 2023) di Giulia Capitani* Sono passati alcuni giorni dal naufragio avvenuto di fronte alle coste di Steccato di Cutro, e per molti cittadini e cittadine è difficile calmare la mente. Può aiutare provare a mettere in fila alcune considerazioni. Da una parte ci sono i fatti, sui quali si è appena aperta un’inchiesta. Dalle prime ricostruzioni giornalistiche, una segnalazione da parte di un aereo di Frontex viene lanciata nella notte tra venerdì e sabato. La Guardia Costiera non interviene e dice di non essere informata, sarà più tardi smentita dalla stessa agenzia europea. Partono due motovedette della Guardia di Finanza, perché chi ha ricevuto la segnalazione ha derubricato l’operazione, come spesso avviene da alcuni anni a questa parte, da ricerca e soccorso (SAR) a operazione di controllo dell’immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza poi torna indietro perché le condizioni del mare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) di Giulia Capitani* Sono passati alcuni giorni dal naufragio avvenuto di fronte alle coste di Steccato di Cutro, e per molti cittadini e cittadine è difficile calmare la mente. Può aiutare provare a mettere in fila alcune considerazioni. Da una parte ci sono i fatti, sui quali si è appena aperta un’inchiesta. Dalle prime ricostruzioni giornalistiche, una segnalazione da parte di un aereo di Frontex viene lanciata nella notte tra venerdì e sabato. La Guardia Costiera non interviene e dice di non essere informata, sarà più tardi smentita dalla stessa agenzia europea. Partono due motovedette della Guardia di Finanza, perché chi ha ricevuto la segnalazione ha derubricato l’operazione, come spesso avviene da alcuni anni a questa parte, da ricerca e soccorso (SAR) a operazione di controllo dell’immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza poi torna indietro perché le condizioni del mare ...

