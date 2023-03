Micol Incorvaia furiosa minaccia la produzione: "Adesso me ne vado" (Di venerdì 3 marzo 2023) Micol Incorvaia dopo la puntata si sfoga nella notte con Giaele De Donà: la gieffina minaccia di abbandonare il programma Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ancora una volta si è parlato del Van Gate: Tavassi, Micol, Edoardo Donnamaria e la Murgia, hanno staccato i microfono violando il regolamento e sono finiti tutti al televoto. A pagarne le conseguenze nella scorsa puntata è stata la Murgia che non è riuscita a battere gli altri concorrenti al televoto. Da quel momento, non si fa altro che parlare, fuori e dentro la casa, del Van Gate. Micol, dopo la puntata di ieri, ha avuto un ennesimo crollo. Tutta colpa del padre del suo ex Edoardo Donnamaria. Micol Incorvaia esasperata minaccia di abbandonare la casa: è tutta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 marzo 2023)dopo la puntata si sfoga nella notte con Giaele De Donà: la gieffinadi abbandonare il programma Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ancora una volta si è parlato del Van Gate: Tavassi,, Edoardo Donnamaria e la Murgia, hanno staccato i microfono violando il regolamento e sono finiti tutti al televoto. A pagarne le conseguenze nella scorsa puntata è stata la Murgia che non è riuscita a battere gli altri concorrenti al televoto. Da quel momento, non si fa altro che parlare, fuori e dentro la casa, del Van Gate., dopo la puntata di ieri, ha avuto un ennesimo crollo. Tutta colpa del padre del suo ex Edoardo Donnamaria.esasperatadi abbandonare la casa: è tutta ...

