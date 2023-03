Micol Incorvaia accuse contro Sonia Bruganelli e minacce d’abbandono (Di venerdì 3 marzo 2023) Puntata molto sentita quella del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 2 marzo 2023. Soprattutto per alcuni concorrenti in particolare. Micol Incorvaia, tra gli altri, sembra non aver preso affatto bene alcune dichiarazioni che sono state fatte da parte dell’opinionista Sonia Bruganelli e dal padre di Edoardo Donnamaria, ospite della serata per fare una sorpresa al figlio. Dopo la puntata, Micol ha addirittura minacciato di voler abbandonare il gioco. Micol Incorvaia pronta a fare un appello per essere eliminata: cos’è successo Nel post puntata, Micol ha parlato con Sofia Giaele De Donà. All’amica ha detto che vuole andarsene dal GF Vip 7 e che farà un appello per essere eliminata dal reality. La Incorvaia Junior ha ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Puntata molto sentita quella del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 2 marzo 2023. Soprattutto per alcuni concorrenti in particolare., tra gli altri, sembra non aver preso affatto bene alcune dichiarazioni che sono state fatte da parte dell’opinionistae dal padre di Edoardo Donnamaria, ospite della serata per fare una sorpresa al figlio. Dopo la puntata,ha addirittura minacciato di voler abbandonare il gioco.pronta a fare un appello per essere eliminata: cos’è successo Nel post puntata,ha parlato con Sofia Giaele De Donà. All’amica ha detto che vuole andarsene dal GF Vip 7 e che farà un appello per essere eliminata dal reality. LaJunior ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : GFVIP 7, Micol Incorvaia sbotta nella notte e chiede di abbandonare il programma - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia vuole abbandonare la Casa: 'Me ne voglio andare, non ce la faccio più' - infoitcultura : Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip: lo sfogo nella notte - Topina2017 : RT @BITCHYFit: Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip: 'Non ce la faccio esco!' #GFVIP - theekeeys : RT @BiasiErika: 'Antonella ma cosa ti aspettavi che ti facessi le capriole perché sei rimasta? Sarei incoerente'?? La lucidità, l'intellige… -