“Mia moglie ha il cancro”. L’annuncio choc del cantante più amato: “Incinta non poteva curarsi” (Di venerdì 3 marzo 2023) Terribile notizie per i fan di Ed Sheeran, il cantante britannico famoso in tutto il mondo. Il 32enne ha raccontato di aver passato un anno particolarmente difficile. Sembra che la moglie Cherry (30 anni) dell’amatissimo artista si sia ammalata di cancro nel 2022. La notizia poco dopo ha generato molta tristezza e ansia nel cantante, tanto da portarlo a fare i conti con la depressione: “Nel giro di un mese – ha raccontato – mia moglie Incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”. Un tempismo beffardo e terribile. Dopo circa otto mesi, Cherry ha finalmente dato alla luce Jupiter, la seconda figlia della coppia ed ha potuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Terribile notizie per i fan di Ed Sheeran, ilbritannico famoso in tutto il mondo. Il 32enne ha raccontato di aver passato un anno particolarmente difficile. Sembra che laCherry (30 anni) dell’amatissimo artista si sia ammalata dinel 2022. La notizia poco dopo ha generato molta tristezza e ansia nel, tanto da portarlo a fare i conti con la depressione: “Nel giro di un mese – ha raccontato – miasi è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”. Un tempismo beffardo e terribile. Dopo circa otto mesi, Cherry ha finalmente dato alla luce Jupiter, la seconda figlia della coppia ed ha potuto ...

